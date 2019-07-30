НСПК начала подготовку к переносу в Россию платежей через Apple Pay и Google Pay

Национальная система платежных карт (НСПК) планирует перенести в Россию процесс обработки токенизированных платежей, которые совершаются с помощью мобильных бесконтактных сервисов, например Apple Pay и Samsung Pay.

В настоящее время вопрос переноса находится на этапе технической проработки, пишет 30 июля РБК со ссылкой на два источника на платежном рынке.

В настоящее время токенизированные платежи, совершенные с помощью бесконтактных технологий, Visa и Mastercard обрабатывают за рубежом. В случае обострения геополитической ситуации, например введения санкций в отношении какого-то банка, россиянам могут стать недоступны транзакции по картам международных платежных систем, привязанным к Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay и другим аналогичным платежным сервисам, так как Visa и Mastercard могут отключить их обработку.

НСПК активизировала работу по переносу сервиса обработки токенизированных платежей весной этого года, сказал один из собеседников РБК. Он добавил, что четких планов по срокам переноса нет, в НСПК пока нацелены сделать это до конца текущего года, но понимают, что из-за объема предстоящих работ вряд ли успеют.

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НСПК обсуждает с международными платежными системами (МПС) технический вопрос переноса таких транзакций, сообщил второй источник. «Установка на то, что все платежные операции должны обрабатываться в России, была принята еще в 2014 году. Сначала перенесли традиционные операции по картам, недавно разработали поправки в закон о локализации функции аутентификации интернет-платежей, теперь дело дошло до токенов», — говорит он.

В пресс-службе НСПК не ответили на вопрос о том, изучает ли она технические особенности переноса обработки токенизированных транзакций в Россию. Информацию об обсуждении переноса с МПС компания отрицает.

НСПК была создана в 2014 году для обслуживания платежей по картам в России, после того как Visa и Masterсard перестали принимать карты банков, попавших под западные санкции из-за присоединения Крыма. Нынешняя версия законопроекта о национальной платежной системе предусматривает, что НСПК должна обрабатывать операции по картам всех платежных систем внутри России, чтобы избежать подобных ситуаций. Такое же требование содержится и в отношении денежных переводов через интернет.