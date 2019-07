Трамп: Иран никогда не проигрывал на переговорах

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран никогда не проигрывал на переговорах.

"Просто помните, Иран никогда не выигрывал войну, но никогда не проигрывал на переговорах", – написал Трамп в Twitter. Американский лидер не пояснил, что конкретно он имеет в виду.

Just remember, the Iranians never won a war, but never lost a negotiation!