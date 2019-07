Tesla позволит смотреть в своих машинах Youtube и Netflix. Но не на ходу

Компания Tesla «в ближайшее время» намерена предоставить своим клиентам возможность смотреть трансляции Youtube и Netflix прямо на дисплее автомобиля. Естественно, по соображениям безопастности, смотреть «телевизор» можно будет, только когда автомобиль не находится в движении.

О скором внедрении новой опции, как обычно, сообщил сам Илон Маски – традиционно через свой твиттер. Как отмечают geek.com, от нововведения, вероятно, больше всего выиграют владельцы Tesla Model 3 и будущей Model Y, поскольку в этих автомобилях дисплеи расположены горизонтально. В двух других выпускаемых сегодня моделях – S и X – дисплеи вертикальные и, несмотря на большие размеры, фактически они плохо подходят для воспроизведения видеоконтента.

Ability to stream YouTube & Netflix when car is stopped coming to your Tesla soon! Has an amazingly immersive, cinematic feel due to the comfy seats & surround sound audio.

