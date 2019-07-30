Tesla позволит смотреть в своих машинах Youtube и Netflix. Но не на ходу

Компания Tesla «в ближайшее время» намерена предоставить своим клиентам возможность смотреть трансляции Youtube и Netflix прямо на дисплее автомобиля. Естественно, по соображениям безопастности, смотреть «телевизор» можно будет, только когда автомобиль не находится в движении.

О скором внедрении новой опции, как обычно, сообщил сам Илон Маски – традиционно через свой твиттер. Как отмечают geek.com, от нововведения, вероятно, больше всего выиграют владельцы Tesla Model 3 и будущей Model Y, поскольку в этих автомобилях дисплеи расположены горизонтально. В двух других выпускаемых сегодня моделях – S и X – дисплеи вертикальные и, несмотря на большие размеры, фактически они плохо подходят для воспроизведения видеоконтента.

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Ability to stream YouTube & Netflix when car is stopped coming to your Tesla soon! Has an amazingly immersive, cinematic feel due to the comfy seats & surround sound audio. — e^?? (@elonmusk) July 27, 2019

При этом Маск в своем твите особо подчеркнул, что владельцы Tesla получат не просто возможность смотреть видеоконтент от двух крупнейших его поставщиков в Интернете, но ощутить себя «как в кинотеатре» благодаря комфортным сиденьям и объемному звуку.

Ограничить возможность просматривать видео на ходу предписывает в настоящее время как американское, так и европейское законодательство. Однако просмотр фильмов во время поездки может быть разрешен после того, как будут внедрены и законом разрешены полностью автономные беспилотники, способные управлять автомобилем без вмешательства людей. Тогда пассажирам просто будет нечего делать в машине, кроме как смотреть ролики PewDePie или бесконечные сериалы с Netflix.

Напомним, что все электромобили Tesla всегда находятся в сети и обмениваются информацией с компанией, и благодаря этому имеют возможность получать самые свежие версии программного обеспечения «по воздуху». Именно таким образом владельцы Tesla и получат Youtube и Netflix со следующим обновлением программного обеспечения. Когда именно? Маск говорит: может, в августе, а может, чуть позже.