Британец подарил другу на столетие его же отреставрированный полувековой Ford Consul

Живущий в доме престарелых в Северном Уэльсе британец Вик Гэмбл получил на свой сотый день рождения необычный подарок: он смог снова сесть в свой Ford Consul, который он купил в 1960 году.

Тогда, почти 60 лет назад, Вик и его жена Эльма путешествовали на другом Ford, который неожиданно забарахлил, рассказывает 29 июля издание Autoevolution. Супруги заехали в ближайший сервис и поменяли свой автомобиль на зеленый Ford Consul.

С тех пор Вик Гэмбл ездил на зеленом «Форде» 55 лет, вплоть до того момента два года назад, когда он почувствовал, что больше не в силах садиться за руль. Эльма умерла задолго до этого, и Вик в последние годы в основном использовал Ford, чтобы посещать ее могилу.

Гэмбл продал свой любимый Ford Consul знакомому по имени Джон Болл. Джон был в курсе того, как автомобиль дорог Вику, особенно как вещь, напоминающая ему о любимой жене. Поэтому в преддверии сотого дня рождения Вика, Джон решил сделать ему подарок. Он не только полностью отреставрировал старый автомобиль, но и нанес на приборную панель и решетку радиатора имена Вика и Эльмы.

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Когда наступил день юбилея, Джон Болл проехал на машине 600 километров до дома престарелых в Уэльсе. Для Вика увидеть любимый автомобиль, с которым связано столько воспоминаний, было лучшим из всех возможных подарков.

Ford Consul никогда не был ни модным, ни культовым автомобилем. Просто дешевый небольшой седан, рассчитанный на небогатых покупателей. Но именно такие автомобили становятся настоящими «членами семьи» и хранителями семейных воспоминаний.