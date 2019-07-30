Быстров: Готов стать тренером «Спартака»

Бывший полузащитник "Зенита" и столичного «Спартака» Владимир Быстров высказал мнение о работе главного тренера команды Олега Кононова.

«Спартак» пока плывет. Сложности испытывает главный тренер, все камни летят в его сторону, он уязвим. Видно, что все идет не по тому плану, что он хотел. В «Спартаке» сложно работать, Кононов пока не справляется с давлением. Кто мог бы сменить? Аленичев, Шалимов тоже готов. Хотел бы я работать главным тренером «Спартака»? Конечно, готов», – сказал Быстров.