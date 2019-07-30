Британцев восхитило российское налогообложение

Российская система налогообложения «стоит на передовой», поскольку использует данные в режиме реального времени для борьбы с мошенничеством и уклонением от налогов. Об этом порассуждал журналист Financial Times Крис Джайлс.

Он пояснил, что российская Федеральная налоговая служба (ФНС) использует современные технологии, благодаря чему разница между планируемыми и реальными доходами от НДС снизилась до одного процента после внедрения новой системы. С помощью искусственного интеллекта служба может вычислить компании, которые уклоняются от уплаты налогов, и отследить чиновников, у которых чаще всего наблюдаются недоимки по компаниям.

«Это будущее налоговой службы — цифровое, в режиме реального времени и никаких деклараций. В течение каких-то 90 секунд власти получают отчеты о каждой сделке в России — от Санкт-Петербурга до Владивостока», — рассказал о своих наблюдениях редактор.

По словам Джайлса, налоговая система России отлично работает, поскольку соблюдение правил избавляет от разбирательств с налоговой. Он отметил, что новая система ФНС сфокусирована на обеспечении выплат НДС розничными торговцами — самом прибыльном налоге для государства. В развитых странах налог на добавленную стоимость обеспечивает более трех триллионов долларов бюджетных доходов, заключил журналист.