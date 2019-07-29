Зарплата Малкома в "Зените" может составить больше 6 миллионов евро в год

"Зенит" готов предложить 22-летнему форварду "Барселоны" Малкому зарплату в 6,5 миллиона евро за сезон, сообщает Goal.com.

По действующему контракту с каталонцами бразилец зарабатывает 4 миллиона за сезон. Главное условие трансфера: "Барса" хочет получить за игрока не менее 40 миллионов. Клуб не будет рассматривать варианты с арендой игрока. Помимо российской команды, в приобретении футболиста заинтересована дортмундская "Боруссия".

Всего за "Барсу" он провел 24 матча во всех турнирах, забил 4 мяча и сделал 2 результативные передачи. Ранее он выступал за "Коринтианс" и "Бордо".