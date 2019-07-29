Против Порошенко возбудили еще одно уголовное дело

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) возбудило новое уголовное дело в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в бюро.

Иск подан от имени бывшего главы апелляционного суда Киева Антона Чернушенко. Порошенко обвиняют в давлении на суд и вмешательстве в судебный процесс.

Отмечается, что производство дела уже внесено в единый реестр досудебных расследований.

17 июля Порошенко не явился на допрос в ГБР по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании преступных доходов при купле-продаже завода «Кузница на Рыбальском», в рамках которого он проходит как свидетель. Адвокат бывшего главы государства объяснил это тем, что Порошенко не получил соответствующую повестку. Руководитель ГБР, в свою очередь, не исключил силовой привод бывшего президента в ведомство в случае его повторной неявки на допрос.

Ранее отмечалось, что против Порошенко и приближенных к нему чиновников открыто 11 уголовных производств.