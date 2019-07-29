МИД России раскритиковал позицию США по израиле-палестинскому конфликту
Политика США в отношении палестино-израильского конфликта направлена на слом международной правовой базы, принятой Советом Безопасности ООН. Такое мнение выразило Министерство иностранных дел России.
?В Москве с большой озабоченностью фиксируют сохраняющуюся напряженную ситуацию в процессе палестино-израильского урегулирования, оказавшегося в заложниках односторонних подходов Вашингтона??https://t.co/kyxma6RQux#БлижнийВосток #Россия #США #Израиль #Палестина #Москва #МИД pic.twitter.com/Xp0LVK1AAC— МИД России ?? (@MID_RF) 29 июля 2019 г.
«Деструктивная позиция американцев, противоречащая подходам подавляющего большинства членов международного сообщества, еще раз демонстрирует линию, направленную на слом международно признанной правовой базы ближневосточного урегулирования, закрепленной в поддержанных, в том числе Вашингтоном резолюциях СБ ООН», — говорится в сообщении министерства.
В МИД отметили, что 25 июля США заблокировали принятие Советом Безопасности проекта заявления для прессы с осуждением сноса палестинских домов в Восточном Иерусалиме, предложенного делегациями Кувейта, Индонезии и ЮАР.
«Речь идет о незаконных с точки зрения международного права действиях израильской стороны на оккупированных палестинских территориях», — пояснили в министерстве.
Помимо этого, в выступлении специального представителя США Джейсона Гринблатта в СБ ООН, как подчеркнули в МИД, «не скрывались намеки на бесполезность поиска по ближневосточному регулированию в стенах ООН и никчемность соответствующих резолюций Совета».
25 июля Президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что руководство страны решило прекратить действие всех соглашений, подписанных с израильской стороной, о чем сообщало палестинское агентство WAFA. Причиной этому он назвал несогласие с условиями «сделки века, предложенной США для урегулирования палестино-израильского конфликта».