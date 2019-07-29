МИД России раскритиковал позицию США по израиле-палестинскому конфликту

Политика США в отношении палестино-израильского конфликта направлена на слом международной правовой базы, принятой Советом Безопасности ООН. Такое мнение выразило Министерство иностранных дел России.

«Деструктивная позиция американцев, противоречащая подходам подавляющего большинства членов международного сообщества, еще раз демонстрирует линию, направленную на слом международно признанной правовой базы ближневосточного урегулирования, закрепленной в поддержанных, в том числе Вашингтоном резолюциях СБ ООН», — говорится в сообщении министерства.

В МИД отметили, что 25 июля США заблокировали принятие Советом Безопасности проекта заявления для прессы с осуждением сноса палестинских домов в Восточном Иерусалиме, предложенного делегациями Кувейта, Индонезии и ЮАР.

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«Речь идет о незаконных с точки зрения международного права действиях израильской стороны на оккупированных палестинских территориях», — пояснили в министерстве.

Помимо этого, в выступлении специального представителя США Джейсона Гринблатта в СБ ООН, как подчеркнули в МИД, «не скрывались намеки на бесполезность поиска по ближневосточному регулированию в стенах ООН и никчемность соответствующих резолюций Совета».

25 июля Президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что руководство страны решило прекратить действие всех соглашений, подписанных с израильской стороной, о чем сообщало палестинское агентство WAFA. Причиной этому он назвал несогласие с условиями «сделки века, предложенной США для урегулирования палестино-израильского конфликта».