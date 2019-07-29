ЗВО: На Петропавловке салютовала Михайловская академия, мы были в Кронштадте, а что делала компания Смольного - не знаем

Пресс-служба Западного военного округа прокомментировала статью «Парад осколков» о фейерверках, одновременно проведенных в день ВМФ на Петропавловской крепости и в Кронштадте. К падавшей на Дворцовый мост пиротехнике салютный дивизион ЗВО отношения не имеет, а заключенный Смольным контракт с гражданской компанией оказался не востребован.

Как сообщил вечером 29 июля глава пресс-службы округа Сергей Зыбинский, подразделение ЗВО – 449-й салютный дивизион – работало в Кронштадте.

«У Петропавловской крепости нас не было, оттуда салютовала Михайловская артиллерийская академия. Она структурно не входит в ЗВО, – уточнил Зыбинский. – В Кронштадте гражданские специалисты не проводили [мероприятия]».

О присутствии ЗВО у Петропаловской крепости и представителей фирмы «Пиро-Росс» в Кронштадте «Фонтанке» днем 29 июля заявлял пресс-секретарь комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга Кирилл Закревский.

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«По нашему контракту салют делали в Кронштадте. Установка стояла у южной оградительной стенки. А на Петропавловской крепости салют и фейерверк делал ЗВО», – уточнял он.

Комментарии Западного военного округа последовали уже после публикации «Фонтанки».

Ранее в Министерстве обороны выпустили релиз о праздничном артиллерийском салюте ко дню ВМФ в Санкт-Петербурге, в котором не разграничивалась деятельность округа и академии.

«Расчеты из офицеров и курсантов Михайловской военной артиллерийской академии, военнослужащих Западного военного округа в течение 10 минут производили салют батареей из 12 орудий Д-44 и батареей из 12 фейерверочных установок на базе «КамАЗа». Было применено более 70 видов фейерверочных изделий: «Светлана», «Слава», «Рубин», «Ассоль», «Вега», «Фиалка» и др. Площадки проведения салюта разместились на Большом пляже Петропавловской крепости и в Кронштадте».

По данным сайта госзакупок, 7 мая 2019 года комитет законности заключил государственный контракт начальной ценой 600 тысяч рублей с компанией «Пиро-Росс» на организацию и проведение праздничного фейерверка, посвященного дню Военно-Морского Флота России 28 июля. Местом оказания услуг указаны пляж Петропавловской крепости или Кронштадт, по согласованию с заказчиком. В комитете утверждают, что около двух недель было принято решение передать Петропавловку военным, а «Пиро-Росс» озадачить салютом в Кронштадте, что и было, по словам чиновников, исполнено. Авансирование контракта не предусмотрено, конечная цена работ – 550 тысяч рублей. Они должны быть выплачены после приемки оказанных услуг, но работы еще не оплачены.

Михайловской военная артиллерийская академия структурно входит в департамент образования Минобороны и подчиняется напрямую Москве.