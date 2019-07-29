Фонтан на Шевченко бил до 9 этажа и устроил потоп в одной из квартир

Очередной прорыв на Васильевском острове в Петербурге не обошёлся без последствий. 35-градусная вода никого не обожгла, но залилась в одну из квартир многоэтажного дома.

По данным «Фонтанки», труба у дома 17 на шевченко прохудилась сразу в двух местах. Два гейзера забили вверх, омывая здание. На 6-м этаже жильцы одной из квартир не успели «задраить люки», в результате чего помещение оказалось подтоплено. Об этом «Фонтанке» вечером 29 июля сообщили в районной прокуратуре.

Напомним, фонтан на перекрёстке Шевченко и Шкиперского протока забил около десяти вечера. Аварийная бригада «Теплосети Петербурга» спешно локализовала дефект.

Ранее фонтан воды бил выше проводов у станции метро «Приморская».