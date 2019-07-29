В США попытались ввести ракетную установку в качестве сувенира

В аэропорту Балтимора на востоке США задержали мужчину, в вещах которого обнаружили ракетную пусковую установку. Об этом сообщает WTAP TV.

Администрация транспортной безопасности США сообщила, что оружие находилось в зарегистрированном багаже этого человека в международном аэропорту Балтимор-Вашингтон в штате Мэриленд. Отмечается также, ракетная установка была в нерабочем состоянии. Ей передали властям штата для утилизации.

Сотрудники администрации транспортной безопасности вызвали полицию аэропорта, которая нашла мужчину и задержала его для допроса.

По словам задержанного, он был в армии и возвращался домой из Кувейта. Наличие ракетной пусковой установки он объяснил желанием сохранить оружие в качестве сувенира.

Задержанный живет в Джексонвилле, штат Техас, который находится примерно в 115 милях (185 км) к востоку от Далласа. В конечном итоге ему разрешили сесть на самолет домой.