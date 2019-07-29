Посольство РФ: Британия не пытался объективно оценить ситуацию вокруг митинга оппозиции в Москве

Британский МИД не пытался объективно оценить ситуацию вокруг несанкционированного митинга, прошедшего в Москве 27 июля. Об этом говорится в комментарии, распространенном посольством РФ в Великобритании.

"Как мы понимаем, наши британские коллеги не предприняли попытки объективно оценить ситуацию. В связи с этим хотели бы обратить внимание на то, что акция в центре Москвы была незаконной. Лица, задержанные в ходе этой акции, совершили ряд правонарушений. Мы бы также хотели напомнить властям Соединенного Королевства, что все граждане без исключения равны перед законом", – говорится в документе.

В воскресенье представитель британского МИД заявила о том, что Лондон обеспокоен задержанием многих участников акции. В Форин оффисе также выступили с утверждением, что "российское правительство продолжает игнорировать право своих граждан на свободу слова, ассоциаций и проведение мирных собраний", и призывали Москву "соблюдать свои международные обязательства", касающиеся прав человека.