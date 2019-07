Астронавт НАСА сфотографировал с борта МКС разрушение корабля "Прогресс"

Американский астронавт Ник Хейг, попавший на Международную космическую станцию со второй попытки в марте (после неудачного старта ракеты "Союз" в октябре 2018 года), заснял с её борта разрушение в атмосфере грузового корабля "Прогресс МС-11", покинувшего станцию в понедельник.

Said goodbye to Progress 72 today to make room for 73P showing up on Wednesday. Caught this shot of it during reentry. It looked like a big firework that lasted minutes – flickering, sparking, and pulsing with brightness before it faded into the darkness. pic.twitter.com/Pfs98eTKPp

