Происшествия
На Васильевском острове продолжается фестиваль коммунальных фонтанов. Новая брешь обнаружена на Шевченко
Очередной фонтан горячей воды забил на Васильевском острове в Петербурге вечером 29 июля. 35-градусное содержимое трубы окатило окрестности дома 17 по улице Шевченко. Об этом «Фонтанке» рассказал читатель Константин.
В АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», которое сейчас проводит гидравлические испытания в Василеостровском районе, вытекание подтвердили. Представитель предприятия сообщил, что дефект уже локализован.
Напомним, днём в понедельник фонтан воды бил выше проводов у станции метро «Приморская».