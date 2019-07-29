На Васильевском острове продолжается фестиваль коммунальных фонтанов. Новая брешь обнаружена на Шевченко

Пристроенный детский сад в 6-й очереди жилого комплекса «Новый Оккервиль» будет готов в 2020 году. К лету 2020-го его планируется оборудовать и передать на баланс Всеволожского района, который, в свою очередь, рассчитывает открыть его в сентябре того же года.