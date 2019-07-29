Министр культуры Эстонии призвал президента отозвать приглашение Путину

Министр культуры Эстонии Тынис Лукас призвал президента Керсти Кальюлайд отозвать приглашение президенту России Владимиру Путину. Об этом пишет эстонский портал ERR со ссылкой на Facebook политика.

Отмечается, что поводом для отзыва приглашения должны стать задержания участников несанкционированной акции, которая прошла в Москве 27 июля. Он возмутился силовым разгоном протестного митинга и написал, что «лидера оппозиции отравили», не приведя никаких подробностей.

«Приближается время, когда нашему президенту следует отозвать свое приглашение Путину посетить Эстонию», — подытожил он. Как уточняет издание, этот пост Лукаса был удален спустя 20 минут после его публикации.

Встреча Кальюлайд с Путиным состоялась в Москве 18 апреля. Тогда же она пригласила российского лидера посетить Всемирный конгресс финно-угорских народов, который пройдет в эстонском Тарту в июне 2020 года.