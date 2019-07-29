Суд приговорил бывшего замглавы ФСИН к семи годам колонии

Гагаринский суд Москвы приговорил бывшего замглавы ФСИН Олега Коршунова к семи годам колонии, а также штрафу в размере 900 тысяч рублей.

«Признать Коршунова виновным и назначить ему наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — приводит решение суда ТАСС.

Суд также приговорил соратника Коршунова в данном уголовном деле – бывшего директора ФГУП "Производственно-промышленный дом" ФСИН России Виталия Морусова, к пяти годам колонии и штрафу в размере 500 тысяч рублей.

Коршунов и Морусов были признаны виновными в нарушении 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору).

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По данным СК, ущерб от преступной схемы, придуманной Коршуновым и генеральным директором ООО Торгово-промышленная компания «ДАЦЕ Групп» Смбатом Арутюняном, составил 263 млн. рублей. Указанные лица договорились создать видимость того, что обувь для нужд ФСИН России будет производиться в «ДАЦЕ Групп», а на деле она производилась из некачественного сырья силами заключенных Липецке, Пермском и Красноярском краях.

С Арутюняном было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Приговором суда ему назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и штрафом в размере 500 тысяч рублей. Ранее в рамках дела осудили также заместителя начальника финансово-экономического управления ФСИН России Светлану Алексееву, приговорив её к 2,5 лет лишения свободы.

Одна из фигурантов дела, Анна Рибицкая выступавшая посредником для передачи взятки, находится в международном розыске.