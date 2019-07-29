Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+16°C
/ Завтра: +14
$ 63.52р
70.64р
23:42 29.07.2019
Расширенный поиск

Происшествия
29.07.2019 21:58
Печать

Суд приговорил бывшего замглавы ФСИН к семи годам колонии

Гагаринский суд Москвы приговорил бывшего замглавы ФСИН Олега Коршунова к семи годам колонии, а также штрафу в размере 900 тысяч рублей.

«Признать Коршунова виновным и назначить ему наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — приводит решение суда ТАСС.

Суд также приговорил соратника Коршунова в данном уголовном деле – бывшего директора ФГУП "Производственно-промышленный дом" ФСИН России Виталия Морусова, к пяти годам колонии и штрафу в размере 500 тысяч рублей.

Коршунов и Морусов были признаны виновными в нарушении 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору).

Реклама

По данным СК, ущерб от преступной схемы, придуманной Коршуновым и генеральным директором ООО Торгово-промышленная компания «ДАЦЕ Групп» Смбатом Арутюняном, составил 263 млн. рублей. Указанные лица договорились создать видимость того, что обувь для нужд ФСИН России будет производиться в «ДАЦЕ Групп», а на деле она производилась из некачественного сырья силами заключенных Липецке, Пермском и Красноярском краях.

С Арутюняном было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Приговором суда ему назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и штрафом в размере 500 тысяч рублей. Ранее в рамках дела осудили также заместителя начальника финансово-экономического управления ФСИН России Светлану Алексееву, приговорив её к 2,5 лет лишения свободы.

Одна из фигурантов дела, Анна Рибицкая выступавшая посредником для передачи взятки, находится в международном розыске.

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
LEGENDA Intelligent Development
29.07.2019 17:13

Паркинг в комплекте с квартирой

Для покупателей жилья в строящихся проектах застройщика действует специальное предложение: при покупке квартиры — паркинг в комплекте.
«Аквилон Инвест»
29.07.2019 16:46

Редевелопмент территории Петмола в Адмиралтейском районе завершат к 2022 году

В июле началось освоение земельного участка, расположенного у метро «Фрунзенская».
Glorax Development
29.07.2019 15:54

Продолжается монтаж шпиля в жилом комплексе Golden City

Масштабный проект компании Glorax Development на намывных территориях Васильевского острова Golden City в скором времени обретёт архитектурную доминанту – золотой шпиль. На сегодняшний день в VI квартале Golden City завершена установка 3 яруса конструкции.
Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»
29.07.2019 15:30

Александр Беглов посетил школу на пр. Космонавтов, которую строит «Эталон ЛенСпецСМУ»

Врио Губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов провел плановый объезд строящихся объектов инфраструктуры Пушкинского и Московского районов Санкт-Петербурга, среди которых была школа на проспекте Космонавтов.
Фото предоставлено пресс-службой «Главстрой Санкт-Петербург»
29.07.2019 13:13

Александр Беглов осмотрел построенные в ЖК «Северная долина» социальные объекты

«Главстрой Санкт-Петербург», входящий в Группу компаний «Главстрой», сообщает о визите временно исполняющего обязанности губернатора Александра Беглова на площадки шестого детского сада и третьей школы в жилом комплексе «Северная долина». Новые социальные объекты планируется открыть в сентябре.
Setl Group
29.07.2019 12:44

Дорожки из террасной доски и площадки для отдыха украсили берег ЖК «Невские паруса»

Берег у жилого комплекса комфорт-класса «Невские паруса» превратился в уютное место для прогулок и отдыха. Девелопер Setl Group реализовал здесь проект рекреационной зоны, сохранив первозданную красоту и уникальность живописной территории, где Нева делает крутой поворот.
Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой»
29.07.2019 12:32

Третий детский сад в «Новом Оккервиле» будет готов в 2020 году

Пристроенный детский сад в 6-й очереди жилого комплекса «Новый Оккервиль» будет готов в 2020 году. К лету 2020-го его планируется оборудовать и передать на баланс Всеволожского района, который, в свою очередь, рассчитывает открыть его в сентябре того же года.
ГК «Полис Групп»
29.07.2019 11:51

Монолитный каркас ЖК «Полис на Московской» полностью готов

ГК «Полис Групп» продолжает строительство жилого квартала «Полис на Московской» рядом с площадью Победы и Пулковским парком.
предоставлено компанией АО "Концерн Энерготехнологии"
29.07.2019 11:00

Все для интерьера и ремонта в «Кубатуре»

Масштабное строительство в Купчино давно интригует петербуржцев и жителей Ленобласти. Что же там готовится? Открываем секрет.
фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»
26.07.2019 17:57

Группа «Эталон» в шестой раз поддержала конкурс детских рисунков «Мои родители - строители!»

25 июля в историческом парке «Россия – моя история» состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса детских рисунков «Мои родители – строители!».
Setl City
26.07.2019 17:35

«Петербургская Недвижимость» предоставляет скидку 70 тысяч рублей за продажу старой квартиры при покупке новой

Компания объявила о новом удобном предложении для покупателей, которые хотят продать старую недвижимость и приобрести квартиру в новом современном доме комфорт-класса.
Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»
26.07.2019 16:49

Группа «Эталон» отмечена наградами за победу в конкурсах профмастерства

25 июля 2019 года в Великокняжеской гостиной Дворца труда состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурсов профессионального мастерства, приуроченная к празднованию Дня строителя в 2019 году.