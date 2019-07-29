Происшествия
В бразильской тюрьме подрались две банды.52 трупа
52 человека погибли во время бунта в бразильской тюрьме Альтамира на севере страны, в штате Парада.
По данным агентства Associated Press, конфликт между двумя тюремными бандами перерос в массовую драку. Во время бунта арестанты захватили в заложники двух сотрудников тюрьмы, но потом их освободили.
A fight between criminal groups in a Brazil prison has left at least 52 prisoners dead. Officials say 16 of the victims were decapitated. https://t.co/aVT26UlFIl— The Associated Press (@AP) 29 июля 2019 г.
Все погибшие – заключенные. 16 человек были обезглавлены. Остальные погибли во время пожара, устроенного заключенными.
По данным агентства, бойня длилась около пяти часов.