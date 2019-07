В бразильской тюрьме подрались две банды.52 трупа

52 человека погибли во время бунта в бразильской тюрьме Альтамира на севере страны, в штате Парада.

По данным агентства Associated Press, конфликт между двумя тюремными бандами перерос в массовую драку. Во время бунта арестанты захватили в заложники двух сотрудников тюрьмы, но потом их освободили.

A fight between criminal groups in a Brazil prison has left at least 52 prisoners dead. Officials say 16 of the victims were decapitated. https://t.co/aVT26UlFIl