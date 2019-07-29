Пассажирам «России» прописали семичасовое воздержание. В Пулково чинят «Боинг-747»

Вылет чартера авиакомпании «Россия» в Турцию перенесен заполночь. Задержка превысит семь часов, пассажиров на время починки самолета утешают талонным питанием. Как следует из онлайн-табло Пулково, намеченный на пять вечера рейс FV5863 не отправится раньше 0.20. Пассажиры остаются в накопителе аэропорта, им выдали по бутылке воды и талоны на питание.

«Можем поесть в любом ресторане Пулково на 400 рублей. Говорят, столько ждать надо, потому что самолет пытаются починить», – уточнили пассажиры.

Отложенный полет начался с посадки на «Боинг-747» с бортовым номером EI-XLC. Отъехавший было от терминала самолет остановился, командир воздушного судна предупредил о неполадках, всех попросили покинуть борт и вернуться в аэропорт.

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Непосредственно перед терминалом техники авиабезопасности вскрыли крышку двигателя и после осмотра провели несколько манипуляций, поделились читатели «Фонтанки». Тягач оттащил воздушное судно подальше.

В авиакомпании «Россия» на вопрос о перспективах пассажиров ответили расплывчато: «Самолет вылетит после 21.00».

В распоряжении перевозчика имеются девять «Боинг-747». «Тигролет» с бортовым номером EI-XLD не поднимался в небо с 22 июля после разворота над Черным морем и возвратом в Москву из-за технических проблем.

Из семи оставшихся самолетов реальную возможность забрать пассажиров, пожалуй, имеет только один – борт EI-XLI летит из Антальи в Петербург и должен приземлиться в 22.20. Сегодня этот самолет с восемнадцатилетним сроком эксплуатации трудится с трех часов утра. За день он совершил перелеты из Москвы в Ларнаку и обратно, из Москвы в Анталью и вот теперь направляется в Петербург.

Четыре «Боинга-747» находятся в Москве, Казани и Екатеринбурге, но Flightradar24 не фиксирует их активности. Еще один лайнер недавно приземлился в Тунисе, а последний, девятый, в настоящее время летит в Хабаровск.