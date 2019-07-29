Два военнослужащих США убиты в Афганистане

Двое военнослужащих Соединенных Штатов были убиты 29 июля в Афганистане. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте миссии НАТО в Афганистане "Решительная поддержка" (Resolute Support).

В нем отмечается, что, согласно политике Министерства обороны США, имена погибших солдат не разглашаются в течение суток после уведомления ближайших родственников об их гибели. Обстоятельства гибели военнослужащих не уточняются, сказано лишь, что они "убиты в бою".

Операция "Решительная поддержка" – миссия НАТО по обучению и оказанию помощи правительственным силам Афганистана, которая началась 1 января 2015 года. По разным данным, в Афганистане сейчас дислоцированы примерно 7,5 тыс. военнослужащих из стран НАТО и других государств, а также около 15,5 тыс. американских солдат.