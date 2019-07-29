КИО будет предоставлять владельцам недостроев землю для завершения работ без постановления правительства. Но один раз

Комитет имущественных отношений намерен забрать полномочия по предоставлению земли с недостроенными объектами их собственникам. Сейчас приходится заходить через комитет по инвестициям и ждать постановления правительства.

Проект изменений в ряд документов опубликован комитетом имущественных отношений 29 июля. В частности, полномочия КИО предложено дополнить следующим пунктом: «предоставляет земельные участки, на которых расположены объекты незавершенного строительства, однократно для завершения их строительства собственникам указанных объектов». Одновременно меняются или исключаются соответствующие пункты из других положений.

В пояснительной записке говорится, что на данный момент собственник недостроя должен обратиться в комитет по инвестициям, после чего рассылаются запросы в ответственные ведомства и готовится проект постановления правительства. «Сохранение действующего подхода … будет способствовать возникновению общественного напряжения среди инвесторов, поскольку зачастую инвесторы не успевают завершить строительство объектов в изначально установленный срок по причине, не зависящей от их действий (бездействия), – напоминает комитет. – В связи с чем повторное прохождение существующей в положении процедуры подготовки проекта постановления Правительства Санкт-Петербурга повлечет как излишние трудозатраты, так и недовольство инвесторов...».

Для ускорения процесса вопрос предложено передать КИО, а также отменить обязательное рассмотрение Городской комиссией по распоряжению имуществом.