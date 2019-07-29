«Нету тела — нету дела». Смольный не обнаружил массовой гибели уток в Таврическом пруду

Сотрудники комитета по природопользованию 29 июля проверили пруд Таврического сада после сообщений о гибели уток. «Цветение воды» зафиксировано, кряквы и лысухи ведут себя как обычно.

Как рассказали в комитете 29 июля, в ходе осмотра наплавных загрязнений, мусора и погибших птиц не обнаружено. В Таврическом пруду происходит «цветение» воды, то есть резкое увеличения биомассы фитопланктона. «Указанные процессы, связанные, в первую очередь, с высокими температурами воздуха и воды, наблюдаются и на многих водных объектах Северо-Западного региона от ландшафтных прудов до обширных участков Ладожского озера и Финского залива, – говорят в ведомстве. – При этом эксперты отмечают, что универсальной методики борьбы с сине-зелеными водорослями не существует.

Массовой гибели птиц, относящихся к виду кряква, на указанном водном объекте не обнаружено, хотя ежегодно наблюдаются единичные случаи гибели птиц на водных объектах города».

Отдельно отмечается, что настоящее время на акватории Таврического пруда наблюдается значительное количество водоплавающих птиц, относящихся к видам кряква и лысуха. «Птицы активные, кормятся, поведение обычное» – добавляет комитет.

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При этом Смольный заключил контракт с ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» на услуги по подпитке пруда. Очередной сеанс – на текущей неделе.

Ранее в группе «Центральный район за комфортную среду обитания» «Вконтакте» были опубликованы фото с тревожным постом: «Мертвые утки разлагаются, вода стала гнилым месивом».