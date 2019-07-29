Мокро и красиво. Дождь распустил двойную радугу в Петербурге

Дождь прошелся вечером 29 июля по Петербургу и принес горожанам двойную радугу. Зачарованные автомобилисты тоже не могут удержаться от фотографирования.

Красивым и уже не столь редким для Петербурга явлением делятся читатели «Фонтанки» из разных районов. Особенно симпатично радуга смотрится над Невой. Двойной ее след заметен не со всех точек, но водителям на Петроградской набережной повезло.

Вечером дождь прошел в отдельных районах Петербурга. Небольшие осадки будут гостить в городе еще пару дней. Северо-Западный гидрометцентр предупреждает об усилении 30 июля северного ветра до 15 метров в секунду. Столбик термометра пока не превысит отметку шестнадцать градусов выше нуля.

Реклама



Потепление назначено на начало августа, обнадеживают синоптики.