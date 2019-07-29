Благодарность губернатора и миллионный штраф. ГАТИ ищет «расширителей» переезда в Кудрово через полицию, никто не признается

Государственная административно-техническая инспекция может оштрафовать на миллион виновников расширения Ленинградской улицы западнее границы с Ленобластью. Между тем губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во вторник приедет осматривать результат обещанной работы.

Как рассказали «Фонтанке» в ГАТИ 29 июля, инспекция еще в субботу выявила факт несогласованных работ на территории Петербурга, в створе Ленинградской улицы, и сейчас ведет процессуальные действия. «Мы подготовили запросы в администрацию Невского района, ГИБДД, комитет по дорожному хозяйству Ленобласти и МО "Заневское городское поселение" – есть ли у них данные, кто проводил эти работы», – сообщили в ведомстве. Если виновник будет найден, инспекция готова возбудить административное дело в связи с отсутствием выданного ордера; штраф колеблется от 300 тысяч до миллиона рублей.

Загадочное расширение «бутылочного» горлышка на въезде в Кудрово произошло на выходных. При этом если на областной земле работы вела дирекция комплексного развития Ленинградской области, то заказчик городской части работ не известен. В дирекции после некоторого колебания ответили: «Мы не знаем, не к нам вопросы». В городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры также сообщили, что не имеют отношения к расширению Ленинградской улицы в районе примыкания к Солидарности.

Возможно, таинственное расширение дороги — это первая ласточка сотрудничества двух регионов, о наращивании которого чиновники заявили на совещании Координационного совета Санкт-Петербурга и Ленобласти. По крайней мере, пока ГАТИ ищет виновных, Александр Дрозденко намерен во вторник, 30 июля, посетить загадочную стройплощадку. В то же время еще 10 дней назад в Смольном говорили, что выступают против расширения дороги, так как «на данный момент улично-дорожная сеть Невского района не готова принять такое количество автомобилей из Кудрово». В комитете по контролю за имуществом Петербурга «Фонтанке» пояснили, что будут реагировать на обращения ответственных ведомств, но опыта демонтажа незаконных дорог у них пока нет.