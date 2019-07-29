Собака Джесси с задержанного буксира «Яна Капу» вернулась на Украину здоровой и откормленной

Собака Джесси, задержанная вместе с украинскими моряками на украинском буксире «Яна Капу», вернулась на родину. Об этом 29 июля на своей странице в Facebook сообщила адвокат Анастасия Георгиевская.

По её словам, переговоры о передаче годовалого щенка украинской стороне велись почти пять месяцев. Защитница поблагодарила российских пограничников, у которых Джесси всё это время стояла на довольствии.

На момент ареста щенку было всего три месяца. Его нашли на корабле не сразу, а спустя некоторое время после ареста моряков. После этого российские пограничники приняли пса к себе в керчинскую часть.

Адвокат Николай Полозов рассказал, что юристы узнали о собаке от самих моряков, которые попросили найти щенка и постараться вернуть его домой.

В России находятся под следствием 24 украинских военнослужащих – 22 моряка и двое сотрудников Службы безопасности, которые были задержаны вместе с тремя кораблями в результате инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Их обвиняют в незаконном пересечении границы России в составе организованной группы. Решение об их освобождении пока не принято.