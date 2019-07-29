СМИ: Порошенко с семьей уехал с Украины

Экс-президент Украины Петр Порошенко вместе с семьей уехал на отдых за границу, сообщает "Украинская правда" 29 июля, добавляя, что о своих планах бывший глава государства поведал изданию ещё в конце минувшей недели.

Источники "Украинской правды" в погранслужбе страны сообщают о том, что бывший президент улетел в Турцию.

"Часть членов его семьи выехала с Украины на прошлой неделе. Другая часть и он выехали в воскресенье. Летели в Стамбул", – сообщил собеседник издания.

Также его источники утверждают, что Порошенко написал заявление об отказе от госохраны.

Напомним, что на Украине против бывшего президента страны возбуждено 11 уголовных дел о мошенничестве, злоупотреблении положением и даже госизмене.