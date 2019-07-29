Петербургскую компанию обвинили в создании вируса, маскирующегося под PornHub

Канадские эксперты заявили, что петербургская компания с неприметным названием «Специальный технологический центр» (СТЦ) может быть источником вредоносных приложений, которые маскируются под популярные Google Play, Evernote, Skype и PornHub.

Как пишет Forbes, вирус под названием Monokle собирает с зараженного смартфона пароли, делает снимки экранов, записывает звонки и прослушивает микрофон устройства.

СТЦ, как сообщает издание со ссылкой на экспертов, занимается слежением и кибербезопасностью и попала под санкции США за помощь российскому управлению военной разведки, ГРУ, «осуществлять радиотехническую разведку».