«Маневры» муниципальных избиркомов не устояли в суде. Технологию искусственного недопуска кандидатов до выборов признали незаконной

«Грубейшим нарушением законодательства» в Октябрьском районном суде назвали одну из технологий недопуска кандидатов до выборов, к которым прибегли несколько муниципальных избиркомов (ИКМО), сообщили 29 июля в объединённой пресс-службе городских судов. Речь идёт о ситуации, когда ИКМО сперва отказывает кандидатам в регистрации, а затем все-таки регистрирует их, отменяя первое решение.

Поскольку собственные решения комиссия по закону отменять не может, то регистрация, которую таким образом получают кандидаты, недействительна. Это дает конкурентам возможность снять их с выборов через суд.

Именно так произошло в муниципалитете «Коломна» (Адмиралтейский район): там семерых кандидатов, выдвинутых «Яблоком» и поддержанных штабом Алексея Навального, избирком сперва не допустил до выборов, а спустя час все же зарегистрировал. Тут же решение об их регистрации оспорили двое конкурентов: самовыдвиженка Яна Мальцева и единоросс Константин Качалин, оба — сотрудники муниципальных учреждений «Коломны». Но Октябрьский районный суд признал незаконными оба решения ИКМО — и об отказе в регистрации, и о регистрации оппозиционных кандидатов.

Кроме того, суд вынес частное определение в адрес петербургской избирательной комиссии. Этим определением, как говорится в сообщении пресс-службы, суд «указал на грубейшие нарушения действующего законодательства и недопустимость подобных действий со стороны ИКМО». В течение месяца петербургский избирком должен будет сообщить суду, какие меры принял, чтобы устранить это нарушение закона.

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В суде расценивают петербургскую избирательную комиссию как орган, который должен научить муниципальные избиркомы действовать по закону или отреагировать на их нарушения. Ведь именно в городском избиркоме обжалуются решения муниципальных комиссий, пояснили «Фонтанке» в объединенной пресс-службе городских судов. В петербургской избирательной комиссии не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.

«Коломна» — не единственный муниципалитет, который прибег к подобным манёврам при регистрации кандидатов. О такой же технологии сообщали кандидаты от «Справедливой России» в «Чёрной речке» и «Коломягах» (Приморский район). Между тем в «Коломне» выборы проходят со скандалом: один из оппозиционных кандидатов в депутаты этого округа, Фёдор Горожанко, обвинил главу муниципалитета в попытке подкупа за отказ от участия в кампании.