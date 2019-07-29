Невезучие-2. Самолету «России» вскрыли двигатель в Пулково, чартер в Анталью снова откладывается

Неполадки с самолетом «Боинг-747» задержали чартерный вылет в Анталью. Второй раз за сутки сотни туристов из Петербурга не увидят вовремя вожделенный турецкий берег. О проблемах с отправкой самолета «Фонтанке» вечером 29 июля рассказали пассажиры.

«Должны были отправиться в 17.00. Расселись, отъехали от терминала, остановились. По громкой связи объявили о неполадках самолета и вернули нас в Пулково, – уточнили они. – Двухэтажный «Боинг» – битком».

После высадки туристов представители службы авиационной безопасности вскрыли левый двигатель и довольно долго всматривались во внутренности. Закрыли крышки, подъехал тягач и оттащил самолет подальше от терминала.

Реклама



Боинг «России» с бортовым номером EI-XLC носит название «Красноярск». Воздушному судну почти двадцать лет, оно эксплуатируется с декабря 1999 года. Ранее он принадлежал японской Japan Airlines, американской WFBN Wells Fargo Bank Northwest, российской «Трансаэро» и после ее банкротства достался «России». За последние двое суток Boeing EI-XLC выполнил десять рейсов между Москвой, Казанью, Сочи, Петербургом, Антальей, тунисской Энфидой, свидетельствуют данные Flightradar24.

По данным онлайн-табло Пулково, вылет «России» в Анталью отложен до 22.30, то есть задержка составит не менее пяти с половиной часов. Пассажиры уточняют, что им пообещали предоставить другой самолет.

В пресс-службе «России» на запрос «Фонтанки» подтвердили задержку вылета в Анталью по технической причине. «Пассажиры будут обеспечены напитками и горячим питанием в терминале аэропорта», – уточнил перевозчик.

Сутки назад мытарства с отправкой на турецкий курорт испытали клиенты компании «Ай Флай». На чартер опоздала группа туристов, из багажного отсека «высаживали» их чемоданы. Водитель трапа перегрелся на непривычном солнце и при стыковке поцарапал борт самолета. Некоторые пассажиры отказались от полета и сошли на землю. Еще один человек перенервничал и покурил в туалете, за что удостоился встречи с транспортной полицией. По каждому случаю экипаж составлял акты, и в Турцию борт улетел через два с лишним часа.