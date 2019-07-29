Иран анонсировал совместные с флотом России военно-морские учения в Ормузском проливе

Россия и Иран в ближайшем будущем могут провести совместные военно-морские учения в районе Ормузского пролива. Об этом 29 июля заявил командующий ВМС Ирана Хосейн Ханзади иранскому агентству IRNA.

"Мы договорились (с российской стороной) о проведении совместных военно-морских учений с участием ВМС двух стран в Индийском океане и надеемся, что учения состоятся до конца текущего года", – рассказал Ханзади в беседе с корреспондентом ИРНА в Москве.

"Ожидается, что совместные российско-иранские совместные учения в Индийском океане пройдут в ближайшее время", – добавил он. При этом Ханзади не сообщил точные даты их проведения.

По его словам, совместные военно-морские учения могут пройти в северной части Индийского океана и в регионе Ормузского пролива, который соединяет Персидский и Оманский заливы.

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Контр-адмирал Ханзади находится в России с трехдневным визитом по приглашению своего российского коллеги. Накануне в Петербурге он принял участие в торжественных мероприятиях, посвящённых празднованию Дня военно-морских сил РФ.

Напомним, что судоходство в Ормузском проливе осложнилось вследствие конфликта США, а также их союзника Великобритании и Ирана. Британия задержала иранский танкер у Гибралтара, Иран – британский вблизи своих территориальных вод. В состав его экипажа входят трое россиян: электромеханик Альгис Зарецкий, второй механик Андрей Русаков и второй механик Юрий Усенко.

С прошедшей недели США создают коалицию для патрулирования пролива рядом с Ираном.