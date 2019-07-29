Небезопасный маневр: мусоровоз задавил 80-летнюю женщину в Саратове

Пожилая женщина получила тяжелые травмы, угодив под колеса мусоровоза в Заводском районе Саратова. Спасти ее медики не смогли.

Как сообщает ИА «Свободные новости» со ссылкой на пресс-службу УГИБДД Саратовской области, ДТП произошло около 13:35 19 июля по местному времени (12:35 мск) у дома 33а по Миллеровской улице. По предварительным данным, 25-летний водитель мусоровоза МАЗ, трогаясь с места, не убедился в безопасности маневра и наехал на 80-летнюю женщину-пешехода.

Со словам очевидцев, свидетели ДТП оказали пострадавшей первую помощь, затем прибыла скорая, и пенсионерку госпитализировали. Однако, как стало известно позднее, женщина скончалась в больнице.