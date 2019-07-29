Суды в Москве после рекордного по задержаниям митинга арестовали Янкаускаса, Соловьёва и Яшина

Московские суды признали незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму Константина Янкаускаса, Александра Соловьёва и Илью Яшина виновными в организации несогласованной акции 27 июля.

Яшин получил десять суток административного ареста, Соловьёв – восемь, Янкаускас – семь. Напомним, раньше всех за виртуальные призывы выйти на митинг был арестован Алексей Навальный. Его признали виновным по части 8 статьи 20.2 КоАП РФ и заключили под стражу на 30 суток. В спецприёмнике у него обострилась аллергия.

В центре Москвы в субботу, 27 июля, прошла несогласованная акция оппозиции. Столичная полиция насчитала около 3,5 тысячи участников. По данным МВД, за различные правонарушения на ней было задержано более тысячи человек. В то же время председатель Совета при президенте РФ по правам человека Михаил Федотов сказал "Интерфаксу" о необоснованных задержаниях во время акции.

Несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы прошла 27 июля в Москве. Официально МВД оценивало число участников в 3,5 тысячи человек, но в протоколе о задержании была названа цифра в 10 тысяч. Всего, по данным МВД, было задержано 1074 человека, что является рекордом. "ОВД-Инфо" говорит о 1373 задержанных.