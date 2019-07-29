Германия экстрадировала подозреваемого в парижских терактах 2015 года со 130 погибшими

Задержанный в июне уроженец Боснии и Герцеговины был выдан Бельгии по подозрению в терактах во французской столице 2015 года.

«Прокуроры города Наумбурга сообщили, что 39-летний мужчина был передан бельгийским властям в понедельник [29 июля]. Он был арестован в июне. Суд отклонил апелляцию против экстрадиции», – об этом 29 июля сообщает издание The New York Times.

В Бельгии, которая добивалась выдачи, указывают, что мужчина может быть связан с запрещенной в России террористической организацией ИГИЛ. В чем была его роль в серии терактов, не уточняется.

Вечером 13 ноября 2015 года три скоординированные группы террористов совершили серию нападений в Париже и его ближайшем пригороде Сен-Дени. Трое джихадистов взорвали «пояса шахидов» у стадиона «Стад де Франс», где проходил футбольный матч между сборными Франции и Германии. Другая группа (предположительно из четырех человек, один из которых в розыске) атаковала кафе и рестораны на северо-востоке Парижа. Еще трое захватили заложников в концертном зале «Батаклан». В общей сложности жертвами терактов стали 130 человек, более 350 были ранены.