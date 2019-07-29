Самый маленький Audi хочет быть повыше. Потому что модно быть кроссовером

Audi представила самый маленький из своих кроссоверов – городской и молодежный Audi A1 Citycarver. Новинка «основана на A1 Sportback», но в отличие от него, может ездить не только по гладкому асфальту.

Самая прогрессивная модель в новой линейке продуктов А1, как ее называют в опубликованном 29 июня пресс-релизе, чувствует себя как дома и в городе, и на проселочных дорогах или шоссе, и даже позволяет слегка «поджиповать» на пересеченной местности. Все это благодаря новой ходовой части и увеличенному более чем на 4 сантиметра клиренсу.

Причем это увеличение достигается наполовину с помощью самой подвески, а другую половину «роста» обеспечивают колеса увеличенного диаметра. Стандартно на A1 Citycarver устанавливаются 16-дюймовые колеса, опционально можно заказать так называемый Dynamic Package с колесами диаметром 18 дюймов.

Несмотря на «вездеходные» возможности, увеличенные по сравнению со Spotrback габариты, вместительный багажник и электронные системы помощи на любых дорогах, даже далеко за городом миллениалам не придется отрываться от привычной среды. Новый А1 оборудован самой современной информационно-развлекательной системой с голосовым управлением и 10,1-дюймовым сенсорным дисплеем. В качестве опции можно подключить навигацию с помощью Google Earth, интернет и мобильную точку доступа Wi-Fi, не говоря уже об интеграции со смартфонами. Акустическая система премиум класса от Bang & Olufsen обладает звуковой мощностью 560 ватт.

Реклама



Любопытно, что новинку даже сама Audi не считает кроссовером, иначе бы модель наверняка носила бы индекс Q. Само название Citycarver подсказывает, что несмотря на увеличенные клиренс и габариты, все-таки перед нами скорее автомобиль для городского пижона, чем для настоящего любителя поездок за грибами и рыбалки.

Новый Audi A1 Citycarver будет доступен к предзаказу с августа, первые поставки начнутся уже этой осенью.