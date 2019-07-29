Экс-главу Серпуховского района вернули в СИЗО из психбольницы. Родные считают, что он в тяжёлом состоянии

Экс-глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун, обвиняемый в коррупции, вернулся в больницу «Матросской тишины». Об этом 29 июля сообщила его супруга.

«Медики оценивают его состояние как тяжелое и не допустили к нему сегодня даже адвокатов, представив справку о состоянии его здоровья», – цитирует Юлию Шестун «Интерфакс».

На минувшей неделе во ФСИН сообщили, что из-за ухудшения состояния здоровья Шестуна, «вызванного полным отказом от приема пищи и воды», врачи больницы «Матросской тишины» вызвали на консультацию гражданских медиков, по решению которых экс-чиновника срочно отправили в психиатрическую больницу № 1 им. Алексеева. Однако там не нашли оснований для госпитализации Шестуна, после чего его перевезли в психиатрическое отделение больницы СИЗО «Бутырка».

Жена обвиняемого считает, что, таким образом, ФСИН хочет снять с себя ответственность за то, что человека довели до такого состояния.

Александра Шестуна арестовали летом 2018 года. Чиновнику вменяется превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 286 УК). Речь идет о выделении четырех земельных участков с 2008 по 2014 год. Ущерб следователи оценивают в 62,8 млн рублей. Сам Шестун ранее назвал все обвинения «фальшью». Он обвиняет в преследовании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и влиятельного генерала ФСБ Ивана Ткачева.