Отдыхающий «мост глупости» подменил на посту «братик» в Зеленогорске

Еще одного «родственника» знаменитого петербургского «моста глупости» обнаружили в Зеленогорске. Он «поймал» целую фуру.

Как сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», в пятом часу вечера 29 июля большегруз не смог проехать под железнодорожным мостом на проспекте Ленина в Зеленогорске. «Стоит, мешает проезду. Объезд по встречке», – добавляют очевидцы.

Впрочем, в комментариях есть и те, кто оправдывает водителя фуры: номера у машины алтайские, так что неместного шофера завести в ловушку мог и навигатор.

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Отметим, что любимчик грузовых «ГАЗелей» – «мост глупости», уже ставший петербургской достопримечательностью, можно сказать, ушел на каникулы и живет без ДТП уже около двух месяцев. А его «сестру» – балку-ограничитель высоты в Кудрово – и вовсе демонтировали. Впрочем, в Петербурге найдутся и другие мосты, где могут застрять водители грузовиков.