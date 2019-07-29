В Росавиации заявили о готовности говорить о возвращении прямых рейсов на Украину

Росавиация заявила о готовности начать переговоры с Украиной о возобновлении авиасообщения с Россией. Об этом 29 июля сообщил руководитель ведомства Александр Нерадько.

«Мы всегда были готовы и сейчас подтверждаем готовность к проведению полноформатных переговоров с авиационной администрацией Украины по всем вопросам, которые касаются воздушного сообщения», — цитирует Нерадько "Лента.ру".

Ранее на сайте президента Украины Владимира Зеленского была опубликована петиция с требованием возобновить авиасообщение с Россией. Автор указал, что из-за отмены рейсов украинцы не могут навещать своих родственников.

Накануне, 28 июля, председатель комитета парламента Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк заявил о готовности международного аэропорта Симферополя к открытию авиарейсов на Украину. Чиновник отметил, что возобновление авиасообщения прежде всего выгодно Киеву, поскольку крымские курорты остаются одними из самых востребованных у украинцев.