Уровень бедности в РФ перевалил за 14%. Путин ставил задачу двукратного снижения показателя

Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума в I квартале этого года поднялось до 14,3%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Бедных россиян насчитали 20,9 миллиона человек, что составляет 14,3% от всего населения. За аналогичный период прошлого года этот показатель был на уровне 13,9%. Об этом говорится в выпущенном 29 июля исследовании «О соотношении денежных доходов населения с величиной прожиточного минимума и численности малоимущего населения в целом по Российской Федерации в I квартале 2019 года», с которым ознакомился РБК.

Социологи применяли установленную приказом Минтруда величину прожиточного минимума в 10 тысяч 753 рубля и скорректированную методологию оценки доходов населения.

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По итогам прошлого года число бедных снизилось до 18,9 миллиона, или 12,9%, что стало одним из самых низких показателей с 2014-го. При этом кабинет министров ранее поставил задачу выйти на уровень в 12% к концу этого года.

В России до сих пор нет однозначного ответа на вопрос, кого считать бедным. При изменении методики подсчета число таких людей может вырасти до 21,3%. В июне чиновники предложили не считать бедными россиян, имеющих огород и вторую квартиру, что также повлияет на статистику. Несмотря на это, проблема признается властями. Так, в майском указе 2018 года президент Владимир Путин поставил задачу добиться двукратного снижения уровня бедности к 2024 году.