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Бизнес
29.07.2019 17:12
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Скидки на литры. Активы Выборгской топливной компании расходятся по рукам

Некогда крупный оператор АЗС «Выборгская топливная компания» завершает распродажу активов. Не найдя покупателя на всю сеть, ее владельцы пробовали было сдавать станции в аренду, но теперь они расходятся поштучно. Самая известная петербуржцам АЗС сети - в Огоньках - досталась «Татнефти», ранее купившей и станции финской Neste.

Скидки на литры. Активы Выборгской топливной компании расходятся по рукам

скриншот с канала /www.youtube.com/ ВТК" 2017

Права собственности на две АЗС в Светогорске, на границе с Финляндией, перешли к новому владельцу в конце июня 2019 года, следует из выписки Росреестра. Им стало ООО «Газинвестгрупп» – компания, контролируемая оптовым трейдером Романом Зайончковским. 

«У ВТК остались еще заправки — в Торфяновке, Приморске, в Выборге и одна арендованная в Каменногорске, но сохранить бизнес не получится: собственники приняли принципиальное решение — продавать», — рассказывает экс-коммерческий директор компании Игорь Девятов. Причиной обрушения некогда прибыльного бизнеса он называет прошлогодний кризис на топливном рынке: «Оптовые цены росли, а повышать розничные было нельзя». 

Попытки продать активы единым лотом не увенчались успехом: в июне 2018 года сеть была выставлена за 1,2 млрд рублей, но желающих ее приобрести не нашлось. Чуть позже владельцы даже пошли на приостановку работы заправок до тех пор, пока на них не пришли арендаторы из компании «Норд-Лайн». Эта фирма зарегистрирована по одному адресу с «Газинвестгрупп», в небольшом здании на пр. Непокоренных, позади газовой АЗС «Пропан-24», так что пресса связывала их фирмы, когда писала об аренде заправок ВТК. Директор и владелец у «Норд-Лайн» — Виктор Сидоренко, формально не имеющий отношений с группой трейдерских фирм Романа Зайончковского. 

«Газинвестгрупп», известный госзаказчикам в основном как поставщик газового топлива и бензина, показывал в последней отчетности выручку в 500 млн рублей. Ее материнская компания, ООО «Балтоп», специализирующаяся на поставках дизтоплива, — 2,1 млрд рублей в 2017 году, а в лучшие годы — свыше 3 млрд рублей. 

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У Романа Зайончковского уже есть опыт работы с розницей. Кроме сети газовых заправок «Пропан 24» (19 станций, судя по данным с сайта) одна из дочерних структур «Балтопа» — ООО «Агора-ойл» (60% долей) — владеет АЗС в Симагино, на т.н. старом Выборгском шоссе, параллельном «Скандинавии». Выручка у этой фирмы не превышает 200 млн рублей в год. Еще одна заправка, которая, по данным сайта «Балтроса», входит в общую сеть, принимающую ее фирменные карты лояльности, — «Топсис» на Политехнической улице в Петербурге. Так что с покупкой активов ВТК можно будет говорить о маленькой и сильно разрозненной, но все же сети из 23 АЗС.

«Я давно знаю Романа Зайончковского, это профессионал, давно на рынке, — описывает покупателя Олег Ашихмин, глава Нефтяного клуба СПб. — Мне кажется, эти активы он покупает, в основном для развития своих газовых станций, ведь на этом рынке не приходится конкурировать с ВИНКами, и Зайончковский сумел там занять свою нишу». 

Татарские мотивы

Флагманская заправка ВТК в Огоньках — на пересечении нескольких крупных трасс — по документам перешла к «Татнефти» еще в ноябре 2018 года, выяснила «Фонтанка». Заправка уже перекрашена в фирменные цвета «Татнефти» и значится на карте ее сети. 

«Татнефть» за последнее время развивается в нашем регионе очень активно. Хотя по факту она присутствовала в Петербурге уже очень многие годы, строить сеть так же быстро, как коллеги из «Лукойла», «Газпромнефти» и «Роснефти», у нее не выходило — заправок были лишь считанные единицы. Так что покупка одной из старейших сетей Петербурга  — Neste https://www.fontanka.ru/2019/07/05/067// — в июне 2019 года стала настоящим прорывом, кратно увеличившим возможности татарской компании по сбыту нефтепродуктов в нашем регионе. При этом в рамках сделки оговорена возможность пятилетнего использования бренда Neste на купленных заправках.

До этого в нашем регионе «Татнефть» покупала только отдельные точки, у небольших местных операторов, вроде станции «Фаэтона» на Октябрьской набережной, «Авро» — на Московском шоссе, и вот теперь ВТК — в Огоньках. При этом позиции именно на федеральных трассах в Ленобласти у компании были традиционно сильны еще лет 10 назад.

Выборгский бизнес

Продавцом АЗС в Огоньках выступала Наталья Беликова, одна из акционеров ВТК (29,73% долей). ООО «Антарес», на которое до нее была зарегистрирована земля в Огоньках (до апреля 2018 года), сейчас ликвидируется. 

Оставшиеся заправки зарегистрированы на разные юрлица, принадлежащие Наталье Беликовой и Александру Петрову на паритетных началах. Перед продажей активы переводятся на одного из них. К примеру, Александр Петров значится в документах продавцом земельного участка под АЗС в Светогорске «Газинвестгруппе». Судьба остальных АЗС пока туманна, но, по крайней мере, можно констатировать: пока партнеры их не разделили между собой. Гендиректор ООО «Сириус», на которое зарегистрирован земельный участок под АЗС в Торфяновке, Дмитрий Кошелев, выслушав вопрос «Фонтанки», лаконично повесил трубку. По номеру, указанному в учредительных документах как телефон Алексея Дубова, гендиректора ООО «Алиот» (заправка ВТК в Выборге), отвечает другой человек.

Наталья Беликова и Александр Петров — заметные люди не только в Выборге, где им долгое время принадлежали и до сих пор принадлежат десятки предприятий. Заметное место в их бизнесе занимало море. К примеру, у них обоих были доли и места в совете директоров Выборгского судостроительного завода. 

В Петербурге Александр Петров был совладельцем Балтийского судомеханического завода, Наталья Беликова владела долями в компаниях группы «Портофлот». Оба этих актива сейчас перешли под контроль другого известного моряка — Ильи Трабера. Судя по документам, остались у компаньонов доли и в совместном бизнесе в мурманском порту. Так что терпящая бедствие Выборгская топливная компания, не сумевшая выдержать натиск вертикально-интегрированных нефтяных компаний, похоже, была у Натальи Беликовой и Александра Петрова далеко не в приоритете бизнес-интересов. 

Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

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