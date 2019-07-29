Второклассники из игрушечного пистолета "расстреляли" продавщицу магазина игрушек на Урале. Под плотным огнем она вызвала полицию

Двое второклассников с игрушечным пистолетом напали на магазин игрушек в Железнодорожном районе Екатеринбурга.

Как пишет 29 июля E1.RU со ссылкой на официального представителя ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, инцидент произошел еще в минувшую пятницу, 26 июля. По его словам, двое школьников до этого неоднократно приходили в магазин и крали игрушки. Чтобы их поймать, продавщица закрыла дверь. Оказавшись в безвыходной ситуации, отроки открыли стрельбу из пистолета, который стреляет пластиковыми шариками.

Стрелявшему в результате удалось сбежать, но его сообщника передали полиции. В полиции рассказали, что один из детей скорее всего будет поставлен на учет в ПДН (подразделение по делам несовершеннолетних), с родителями обоих проведут профилактическую работу.