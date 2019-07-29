Редевелопмент территории Петмола в Адмиралтейском районе завершат к 2022 году

«Аквилон Инвест»

В июле началось освоение земельного участка, расположенного у метро «Фрунзенская».

Освоение территории бывшего молочного завода «Петмол» – часть масштабного проекта редевелопмента «Измайловская перспектива». По концепции, предложенной правительством города, общая площадь всех участков, подлежащих реновации, составляет 476 га, из которых около 14 га приходится на «Петмол».

Как отмечают специалисты, территория «Петмола» – ценные участки в самом центре Петербурга. «Размещение здесь промышленных предприятий давно потеряло актуальность. С развитием города территории за Обводным каналом, которые в начале XIX века считались окраинами, сменили свой статус, став частью престижных районов Северной столицы. Формирующийся новый облик кварталов на месте «Петмола» придаст новый импульс для развития района в целом», – отмечает директор по развитию холдинга «Аквилон Инвест» Виталий Коробов.

Редевелопмент территории «Петмола» стартовал в 2012 году, а в июле этого года началось освоение последнего участка. Холдинг «Аквилон Инвест» до конца 2021 года возведет здесь жилой комплекс Promenade.

Он стал шестым комплексом, который строятся на землях «Петмола». Общая площадь проектов – почти 300 тысяч кв.метров. Это более 5 тысяч квартир, большая часть из которых уже продана или заселена. По оценкам КЦ «Петербургская недвижимость», всего в продаже осталось менее 750 квартир и апартаментов. Существенный объем этого предложения сконцентрирован в ЖК Promenade. Проект включает в себя 7 корпусов высотой 9-16 этажей.

Как отмечают эксперты, при редевелопменте «Петмола» важно было не просто застроить территорию новыми домами, превратив ее в «спальник» в центре города. Необходимо соблюсти баланс между объемом жилой недвижимости, коммерческой и социальной инфраструктуры, привнести в квартал новые общественные пространства, которые бы притягивали людей, создать места для общения, прогулок.

Так, в составе ЖК Promenade будет создано большое пространство для отдыха жителей – просторный променад, образованный системой сквозных арок и уютных площадей с фонтанами. Во внутренних дворах появятся детские площадки, зона workout, площадка для игры в петанк, два цветущих двора во французском стиле – Площадь роз и Лавандовая площадь.

На первых этажах предусмотрены коммерческие помещения для магазинов, ресторанов, отделений банков, салонов красоты. Дополнит внутреннюю инфраструктуру детский клуб, оснащенный всем необходимым для игр и развития юных жителей.

Справка о компании «Аквилон Инвест»

ЖК «Promеnade» (застройщик ООО «Юнит», проектная документация размещена на сайте: http://promenade.spb.ru