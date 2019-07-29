Чемпиона по кикбоксингу могли застрелить и выбросить в Мойку. Следственный комитет возбудил дело по убийству

В Петербурге следствие не стало исключать насильственный характер смерти 51-летнего Сергея Карпенко, найденного в реке с пулей в голове. Убийство допускают и родственники погибшего.

Как сообщает 29 июля ГСУ СК Петербурга, тело мужчины нашли на пересечении рек Мойки и Пряжки с огнестрельным ранением височной области. Добровольный уход является одной из основных версий гибели, но не окончательной.

«Для установления всех обстоятельств преступления возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК «Убийство», – добавляют в следствии.

Последний раз Карпенко видели живым 24 июля. Он оставил личные вещи в автомобиле на Университетской набережной и проинструктировал охрану на случай своего исчезновения, в том числе попросил позвонить жене и передать ей личные вещи.

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Тело петербуржца нашли вечером 27 июля. При себе он имел только цепочку с крестиком. Сейчас следователи допрашивают родственников, друзей и коллег.

Карпенко профессионально занимался кикбоксингом, побеждал на чемпионате России в 1990-х, проводил тренировки по тайскому боксу.