В Кудрово поймали «скотовозки», они щеголяли зимней резиной и заклеенными фонарями

Межведомственная транспортная комиссия поймала в Кудрово две нелегальные маршрутки. Местные жители прозвали такие машины «скотовозками». Обе отправили на спецстоянку. Техническое состояние микроавтобусов оставляет желать лучшего.

Как сообщили 29 июля в управлении по транспорту Ленинградской области, инспекторы ДПС остановили на Европейском проспекте два микроавтобуса: Volkswagen и Iveco. На этих машинах незаконно перевозили пассажиров от станции метро «Улица Дыбенко» до Кудрово за 35 рублей, дублируя официальные маршруты №491 и 596.

Необходимых для провоза пассажиров и багажа документов у водителей нелегальных маршруток не имелось. А техническое состояние машин вызвало немало вопросов у инспекторов. Один из микроавтобусов, к примеру, передвигался на зимней резине, у второго не работали осветительные приборы.

На место вызвали эвакуатор, который доставил машины на спецстоянку.

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Нелегальные маршрутки в Кудрово местные жители прозвали «скотовозками» за деревянные скамьи и прорезанные в ржавых кузовах машин самодельные окна. Управление по транспорту Ленинградской области уже не первый год воюет с «нелегалами» в Кудрово, запуская официальные маршруты и отлавливая нелегальные автобусы. В 2017 году незаконные перевозчики даже сменили тактику, пересев на машины поприличнее. Но с 2016 года усилиями властей количество нелегальных автобусов снизилось в разы, отмечают в управлении.