Лето вернется в Петербург в августе. Главный синоптик дал благоприятный прогноз

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал "Фонтанке", что похолодание в Петербурге закончится вместе со вторым месяцем лета.

«Это кратковременное похолодание. Два дня будут достаточно холодные, но затем начнется повышение температуры воздуха за счет того, что будет солнечно, и снова 20 градусов – уже 1 – 2 августа, – спрогнозировал он 29 июля. – Потом опять похолодание — придут северные потоки и холодный воздух. А затем опять прогрев. По долгосрочному прогнозу, должна быть еще приличная температура».

Как писала «Фонтанка», если 28 июля зрители парада в День Военно-морского флота не знали, куда деться от зноя, то 29-го числа у горожан есть все шансы охладиться – температура воздуха всего 13 – 16 градусов, дует неприятный северный ветер.

Ранее Колесов рассказал, что дым от лесных пожаров в Сибири Петербургу не грозит.