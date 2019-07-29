В деле о гибели утки в Таврическом саду появился первый подозреваемый

Нетипичный обитатель пруда в Таврическом саду был замечен петербурженками во время прогулки. Видеозаписью с «Фонтанкой» поделилась читательница 29 июля.

На кадрах в мутной зелёной воде плавает большая черепаха, скорее всего, красноухий самец. Кто выпустил животное на волю – неясно. Пока ему комфортно в пресной тёплой воде, но зимой рептилия неизбежно погибнет.

Ранее «Фонтанка» писала о плохом состоянии прудов в Таврическом саду. На опубликованных в соцсетях снимках – цветущие водоёмы с мусором и мёртвой уткой.