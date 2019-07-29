Съемка рэп-клипа закончилась стрельбой в Филадельфии. Музыкант убит, пять человек в больнице

Неизвестные расстреляли группу молодых людей, которые планировали записать музыкальное видео в штате Пенсильвания. О нападавших пока ничего не известно.

«21-летний мужчина погиб, а пятеро других получили ранения в результате стрельбы в юго-западной Филадельфии в воскресенье вечером. Полиция сообщает, что они готовились снимать рэп-видео. Никто не был арестован», – рассказал 29 июля телеканал NBC.

Медики сообщили, что трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, а двое других – в стабильном. Погибший был ранен в голову и скончался до приезда скорой помощи.

Личности стрелков не установлены. Полиция не выпустила описания подозреваемых, однако, по заверениям комиссара полиции Филадельфии Ричарда Росса, у них есть свидетели произошедшего.

Росс отметил, что ЧП произошло рядом с тем местом, где в июне на выпускном вечере в результате стрельбы ранили шесть человек.