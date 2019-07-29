На Шпицбергене нашли 200 трупов оленей. Они стали жертвами глобального потепления

Исследователи обнаружили на норвежском острове Шпицберген рекордное количество трупов северных оленей. Причина их гибели кроется в недостаточном питании из-за слишком мягкой зимы. Об этом сообщает норвежская телерадиокомпания NRK.

Норвежский полярный институт занимается подсчётом популяции оленей на острове и наблюдением за ними уже 40 лет, но сразу 200 туш не находили никогда.

«Страшно обнаруживать так много мёртвых животных. Это ужасающий пример того, как изменение климата влияет на природу», – говорит эколог Осхильд Онвик Педерсен.

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Учёные объясняют, что животные погибли из-за недостатка кормовой базы на архипелаге — зимой они не смогли получить необходимое количество пищи в связи с проливными дождями.

«В декабре прошлого года на архипелаге шли сильные дожди, пастбища во многих частях Шпицбергена замерзли, и животные, которые жили там, испытывали проблемы с поиском пищи. Обнаруженные нами олени скончались от голода», – рассказывает Педерсен.

Причём из-за борьбы за пропитание погибли самые молодые и самые старые олени.

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Северный олень является ключевым видом в экосистеме тундры. Учёные подчёркивают, что мертвые северные олени являются примером того, как более мягкий климат оказывает существенное влияние на дикую природу в районах, далеких от цивилизации и почти не тронутых людьми.