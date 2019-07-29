Паркинг в комплекте с квартирой

Для покупателей жилья в строящихся проектах застройщика действует специальное предложение: при покупке квартиры — паркинг в комплекте.

Акционное предложение актуально для проектов «Московский, 65», а также «LEGENDA Героев» и II очереди «LEGENDA Комендантского» и позволяет решить жилищный вопрос не только для семьи, но и для семейного автомобиля. Обращаем внимание, что действие акции распространяется на определенный тип квартир. Предложение ограничено. Подробная информация в отделе продаж.

«Московский, 65» – это первый проект компании в авторском сегменте LEGENDA Business, который строится на пересечении Московского проспекта и набережной Обводного канала. Для автомобилей жителей в проекте предусмотрен теплый подземный паркинг на 570 машиномест.

«LEGENDA Героев» и II очередь «LEGENDA Комендантского» — это строящиеся smart-комплексы компании LEGENDA в благоустроенных районах Санкт-Петербурга. В каждом проекте компании также запроектированы подземные паркинги, откуда жители смогут на лифте подняться к дверям собственной квартиры.

Сроки предложения: с 29.07.2019г. по 31.08.2019г., организатор предложения: ООО «ЛЕГЕНДА МОСКОВСКОГО», ООО «ЛЕГЕНДА ИНВЕСТ», ООО «ЛЕГЕДА КОМЕНДАНТСКОГО», подробную информацию об акции можно узнать на сайте https://legenda-dom.ru

Справка о компании LEGENDA Intelligent Development

Legenda Комендантского – застройщик ООО «ЛЕГЕНДА КОМЕНДАНТСКОГО», проектная декларация на сайте komendantsky.legenda-dom.ru/dokumentatsiya/.

Legenda Героев – застройщик ООО "Легенда-Инвест", проектная декларация на сайте geroev.legenda-dom.ru/dokumentatsiya.

«Московский, 65» – застройщик ООО «ЛЕГЕНДА МОСКОВСКОГО», проектная декларация на сайте https://moskovsky65.legenda-dom.ru