Последователей Федора Конюхова снесло в Финский залив. Покорять волну они вышли на SUP-серфах

Воодушевленные морской тематикой петербуржцы присоединились к параду ВМФ, выйдя в Финский залив на SUP-серфах. Ветер унес их в открытое море.

О походе отважных новичков в день Военно-морского флота «Фонтанке» сообщили 29 июля в пресс-службе комитета законности, правопорядка и безопасности Петербурга.

«Накануне в 13 часов 15 минут начинающих спортсменов обнаружил патруль поисково-спасательной службы комитета, – уточнили в пресс-службе. – Самостоятельно они не могли вернуться на берег из-за сильного ветра».

Серферов на легких и почти неуправляемых досках отнесло на триста метров от пляжа поселка Солнечное. Их догнали, пересадили на лодку и доставили на берег. Подвиг SUP-любителей примерно через час повторили рыбаки на резиновой лодке без мотора. У поселка Ушково их отнесло на полтора километра, и наслаждение клевом сменилось панической атакой. Рыбаки позвонили по 112 и через полчаса оказались в обществе спасателей.

Поучиться мерам безопасности при использовании сапсерфов можно на фестивале «Фонтанка-SUP». В этом году он собрал более тысячи участников. Поход по рекам и каналам доставляет большее удовольствие, чем борьба с открытой водой.