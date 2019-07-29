Дым от пылающих сибирских лесов не доберется до Петербурга — Гидрометцентр

Дым от масштабных лесных пожаров в Красноярском крае, который уже наблюдали в виде дымки жители городов Урала и Поволжья, до Петербурга не дойдет — ему помешает циклон.

– Навряд ли к нам что-то принесет, – рассказал «Фонтанке» 29 июля главный синоптик петербургского Гидрометцентра Александр Колесов. – Установившегося переноса воздушных масс с Сибири к нам нет: зона в районе Урала перекрыта циклоном. Ближе к Уралу будут южные потоки, у нас северные – с Арктики приходят.

Напомним, что общая площадь лесных пожаров в Сибири летом 2019-го составила 2,3 млн га. Одним из самых пострадавших регионов стал Красноярский край, где зафиксировали 71 пожар на общей площади около 978 тысяч га. Кроме того, пожары выявлены в Иркутской области, Якутии, Ханты-Мансийском округе и на Ямале. Некоторые их них почти не тушат из экономических соображений. Как пояснил красноярский губернатор — ждут дождей.